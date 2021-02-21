Профсоюз призывает сократить время работы детских садов в условиях пандемии
Foto: LETA

Учитывая растущую заболеваемость Covid-19 в дошкольных учреждениях, Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) призывает рассмотреть вопрос о сокращении часов работы детских садов, а также обратиться к родителям с просьбой в рамках возможностей не водить детей в дошкольные учреждения.

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В письме самоуправлениям ЛПРОН выражает понимание нынешней ситуации, когда врачи, сотрудники полиции и представители других профессий, которые обеспечивают повседневные потребности общества, не могут работать удаленно.

Работники детсадов понимают, насколько важна для родителей работа и возможность отдавать детей в детсад, и готовы работать. "Однако важно, чтобы все мы — дети, родители, дошкольные работники — были здоровы и как можно скорее остановили распространение вируса. Поэтому мы призываем очень ответственно соблюдать все установленные требования безопасности и искать решения для минимизации контактов ", — подчеркивает ЛПРОН.

Председатель профсоюза Инга Ванага призывает родителей беречь дошкольных педагогов и, насколько это возможно, не отправлять детей в дошкольные учреждения, где "еще до пандемии была острая нехватка кадров".

Работники детсадов подвергаются большому риску заражения Covid-19, потому что они находятся со многими детьми из разных домохозяйств одновременно и в течение длительного времени.

ЛПРОН напоминает, что за пять недель с начала этого года Covid-19 заразились 863 работника дошкольных учреждений, в том числе 275 в Риге, а один педагог с Covid-19 умер.

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