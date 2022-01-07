Профсоюз: страхование здоровья должно быть доступно всем работникам учебных заведений

Сейчас страхование здоровья доступно работникам учебных заведений в 19 из 43 самоуправлениях. Об этом агентству LETA сообщил Латвийский профсоюз образования и науки (LIZDA), заявив, что полисы должны стать нормой.

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В Латвии полисы страхования здоровья доступны работникам учебных заведений в 19 самоуправлениях, еще в шести муниципалитетах они доступны частично – учителям, но не другим работникам школ. А в 18 самоуправлениях полисы страхования здоровья для работников учебных заведений не предусмотрены совсем.

"Полис должен быть доступен как педагогам, так и техническому персоналу учебных заведений", – заявила председательница LIZDA Инга Ванага. Она указала, что такая работа всегда связана с повышенной эмоциональной нагрузкой, а также риском для здоровья и безопасности в связи с пандемией Covid-19.

К тому же, если в одном самоуправлении работникам школ полагается полис страхования здоровья, а в соседнем – нет, это может стать одним из способов “переманить” специалистов. “Полис должен быть нормой, а не элементом для переманивания сотрудников”, – считает Ванага.

LIZDA отправил письма с призывом обеспечить страхование здоровья всем работникам учебных заведений в комиссию Сейма, Министерство образования и науки, Латвийское объединение самоуправлений, а также всем самоуправлениям.