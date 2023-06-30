Профсоюз требует отставки министра образования и грозит сорвать новый учебный год
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) требует отставки главы Министерство образования (МОН) Анды Чакши. Как пояснила глава профсоюза Инга Ванага, министр проигнорировала их требование принять поправки ко всем необходимым правилам Кабинета министров, которые касаются порядка финансирования педагогов.

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Ранее профсоюз требовал, чтобы поправки были приняты до 30 июня. Необходимость изменений признавал и парламентский секретарь МОН Карлис Страутиньш, поскольку иным образом невозможно обеспечить выделение средств группам учителей в соответствии с расчетами Кабмина.

Впрочем, как указала Ванага, 5 июня организация получила письмо от МОН, в котором утверждалось, что никаких изменений вносить не нужно. Позже МОН предложило внести поправки после 15 августа, с чем профсоюз категорически не согласился.

"Муниципалитеты должны знать уже сейчас, будет ли достаточное финансирование. Без этого невозможно рассчитать, какую зарплату можно будет предложить молодым педагогам", — пояснила Ванага.

В случае, если Чакша не уйдет в отставку, совет профсоюза примет решение о дальнейших действиях. Среди возможных мер возможна забастовка с началом нового учебного года.

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