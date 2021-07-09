Профсоюз учителей просит заменить обязательную вакцинацию стратегией мотивации учителей

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) настаивает на том, чтобы заменить обязательную вакцинацию на ранее разработанную стратегию мотивации учителей, сообщает LETA.

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Профсоюз считает, что высокий охват вакцинации в отрасли можно достигнуть и без введения обязательной вакцинации, так как большая часть педагогов, которые тянут с прививкой делают это не из идеологических побуждений, а из-за невозможности получить ответы на индивидуальные вопросы, связанные с их состоянием здоровья.

Совет LIZDA выступает за сохранение добровольной вакцинации. В профсоюзе считают, что учителей можно мотивировать дополнительными консультациями специалистов и семейных врачей, а также предоставив выходной после получения прививки. Организация настаивает на выделении оплаченного полиса страхования здоровья, а также на оплате реабилитации, если привитый сотрудник все же тяжело переболел вирусом.

Кроме того, профсоюз просит Министерство здравоохранения разработать правила, в которых будет указано, при каких диагнозах нельзя прививаться и настаивает на том, чтобы государство оплачивало анализы на Covid-19 тем, кто по состоянию здоровья не может получить прививку. В таком случае семейный врач или врач-специалист должны подготовить справку о том, почему пациенту не рекомендуется прививаться.

Организация считает, что педагоги имеют право знать, кто из родителей детей привит от коронавируса. Это позволит учителям убедиться в безопасности очной работы.

Несколько членов совета LIZDA указали, что идея ввести обязательную вакцинацию учителей вызвала протест среди работников, уже решивших привиться. "Люди отвергают все, что навязывается. К сожалению, со стороны законодателей не хватает разговора. Существует только политика запугивания", — заявили представители профсоюза.

Как уже сообщалось, Кабинет министров начал обсуждение введения обязательной вакцинации для ряда профессий. В их числе — учителя, медики, работники социального ухода и государственные служащие. Помимо прочего, правительство выступило с инициативой разрешить работодателям увольнять сотрудников, не получивших Covid-19 сертификат.