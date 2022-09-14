Профсоюз все-таки решил начать бессрочную забастовку учителей

Совет Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) сегодня вечером на экстренном заседании решил начать бессрочную забастовку педагогов, намеченную на 19 сентября, не приняв предложение, подготовленное Министерством образования и науки (IZM), заявила глава LIZDA Инга Ванага.

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Она сообщила, что забастовка состоится, потому что не были достигнуты разумные компромиссы, и LIZDA считает, что предложение правительства направлено на разделение педагогов без предложения решений для всех групп педагогов.

"LIZDA пытается найти решение по вопросу нагрузки учителей с 2016 года, и эти решения удалось принять быстрее, в том числе как до пикета, так и до начала процедуры забастовки", — сказала Ванага.

Глава профсоюза заявила, что LIZDA будет следить за дальнейшим развитием событий, не исключая возможности созыва экстренного заседания совета, на котором будет решаться дальнейший курс действий.

"Мы не можем принять предложение Министерства образования и культуры, которое распространяется только на часть работников образования", — пояснила Ванага.

В то же время она указала, что в предложении МОН оценены не все риски, поскольку их слишком много.

"Для нас важна солидарность и общая позиция. На данный момент выдвинуты требования по определенным вопросам, и ситуация, при которой профсоюз бы вдруг переключился на другие вопросы, недопустима", — резюмировала Инга Ванага.