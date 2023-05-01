Прогноз на вторник — дожди, порывистый ветер, похолодание

2 мая в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, синоптики прогнозируют, что днем ​​во многих местах пройдут дожди и будет дуть порывистый ветер, сообщает LETA.

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Осадков в ближайшую ночь преимущественно не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +2..+7 градусов.

В течение дня на большей части территории страны пройдут дожди, в основном ожидаются кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер усилится с порывами до 10-15 метров в секунду, в Курземе ветер поменяется с запада на север. Максимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов, в восточных районах до +17 градусов.

Ночью и утром 2 мая в Риге осадков не ожидается, но днем ​​местами пройдут дожди. Днем ожидаются порывы южного, юго-западного ветра, вечером — северо-западного ветра с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +6 градусов, днем ​​повысится до +13 градусов.