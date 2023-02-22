Прогноз: тысяча пациентов останется без лекарств

Для реализации плана по лечению онкологии в этом году требуется дополнительное финансирование в размере 69 млн евро, а дефицит этой программы в рамках среднесрочного госбюджета достигает 216 млн евро. Однако дополнительное финансирование, выделенное правительством на лекарства для онкологических больных, составляет всего 8 млн евро, и такое предложение комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам планирует сегодня утвердить, пишет со ссылкой на Neatkarīgā агентство LETA.

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По оценкам Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний, из 1600 новых онкологических больных инновационные методы лечения за счет государственных средств можно будет обеспечить только шестой части.

"Наши пациенты находятся в крайне неравном положении по сравнению с жителями других стран Европейского союза. Например, в области редких заболеваний каждый год появляются новые лекарства, позволяющие лечить ранее неизлечимые болезни, однако, если пациентам в Германии доступно примерно 95% из них, то латвийские пациенты практически не имеют доступа к новейшим препаратам", — говорит руководитель ассоциации Лиене Силиня.

Ассоциация подчеркивает, что за каждой цифрой в бюджете здравоохранения стоит человек, и те, кому не хватит средств, будут вынуждены искать помощи в виде пожертвований или смириться с более низким качеством жизни, невозможностью работать или даже наихудшим исходом.