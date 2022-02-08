Прогноз в 5000-6000 пациентов с Covid-19, одновременно находящихся в больницах, признан не точным

Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!), отвечая на вопрос премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") о пессимистичном прогнозе, сделанном некоторое время назад эпидемиологом Никитой Троянским.

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В ближайшее время прогнозы, по словам Павлютса, будут обновлены. В ходе заседания премьер высказал недовольство тем, что неясно, кто отвечает на подготовку таких исследований — Министерство здравоохранения или Государственная канцелярия.

Кришьянис Кариньш разразился гневной тирадой, что, возможно, Кабинет министров строит свою политику на основании устаревших данных. По словам премьера, сейчас все выглядит так, что "конечно, в больницах нелегко, но не так катастрофично, как предполагалось".

В своем монологе Кариньш также сообщил, что в курсе: латвийцы ездят развлекаться на водных аттракционах в Пярну, и мы кормим экономику соседей.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национапьное объединение) вновь призвал приостановить действие "ковидных" сертификатов. В частности, он заявил, что оценку такой идее должна дать Группа оперативного управления.

Министры продолжают высказываться на заданную тему на заседании правительства. Однако кардинальные решения сегодня приняты не будут.

Стратегию выхода из пандемии, предусматривающую отмену ряда "ковидных" ограничений, правительство собирается принять только на следующей неделе.