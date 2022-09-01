Прогнозируется, что тариф на теплоснабжение в Риге повысится на 30%

Тариф АО Rīgas siltums на теплоснабжение может повыситься почти на 30%. Такой прогноз в социальных сетях сделал руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Эдмунд Цепуритис, комментируя новые тарифы "Latvenergo" на теплоэнергию, производимую на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые будут в несколько раз выше нынешних.

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Как отметил Цепуритис, доля тарифа Latvenergo в тарифе Rīgas siltums составляет 42%, и его повышение существенно повлияет на тариф предприятия теплоснабжения.

Руководитель комитета отметил, что с повышением тарифов часть рижан будет получать жилищные пособия, но других ожидают трудности с оплатой счетов, так как пособия им не положены, поэтому будут расти долги.

По словам Цепуритиса, возможности самоуправления оказывать помощь жителям, не имеющим статуса малообеспеченного или малоимущего, ограничены. Однако самоуправление, например, может ввести мораторий на взимание штрафных процентов за просроченные счета.

Цепуритис прогнозирует, что большая часть жителей и других самоуправлений не сможет оплатить счета даже с предоставленной правительством помощью.

В AО Rīgas siltums сообщили, что в настоящее время ведутся расчеты о том, как на тарифы предприятия повлияют новые тарифы Latvenergo. Как только расчеты будут проведены, они будут поданы в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы на тепловую энергию для станций AО Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые будут в несколько раз выше прежних и повлияют на тарифы Rīgas siltums.

С учетом того, что 88% тарифа на произведенную тепловую энергию составляет природный газ и расходы на природный газ являются относительно непостоянными, "Latvenergo" было предложено определить порядок применения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В решении комиссии тарифы на природный газ установлены в ценовом интервале от 10 до 225 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость.

В сентябре этого года тариф на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ-1, составляет 53,49 евро за мегаватт-час, а для ТЭЦ-2 — 54,41 евро за мегаватт-час.

В Latvenergo пояснили, что при цене природного газа 140 евро за мегаватт-час конечный тариф составит примерно 185-190 евро.

Повышенный тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 октября. Тарифы были повышены в связи с удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами, накопленными за последние отопительный сезон.

"Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за мегаватт-час", — комментирует председатель комиссии Алда Озола.

Комиссия напоминает, что с 1 октября домохозяйства будут получать государственную поддержку, которая автоматически отразится в счетах.