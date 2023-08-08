"Прогрессивные" критикуют "ОC" за попытки "переписать" Стамбульскую конвенцию и намекают на "альтернативную коалицию"

Попытки правительственного "Объединенного списка" "переписать" Стамбульскую конвенцию показывают "не самую красивую сторону" латвийской политики, заявил агентству LETA глава парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс. Также политик дал понять, что есть альтернатива нынешней правящей коалиции — премьерское "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" пришли к общим "содержательным знаменателям".

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Стамбульская конвенция как повод

Развитие ситуации вокруг предстоящей ратификации Стамбульской конвенции является очевидным отражением политических переговоров о расширении коалиции, которое проводит премьерское "Новое Единство".

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, напомним, появился с подачи Министерства благосостояния в повестке дня правительства после переговоров премьерского "Нового Единства" с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). И если "Новое Единство" и "Прогрессивные" всегда выступали за ратификацию, то тяготеющий к консервативных ценностям СЗК по итогам переговоров несколько смягчил свою позицию. Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис подчеркнул, что нужно быть уверенным в том, что конвенция соответствует Сатверсме. Тогда министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") озвучила версию — возможно, чтобы снять напряжение в обществе, нужно сослаться на Сатверсме. А поскольку в Сатверсме есть статья, что государство поддерживает семью как союз мужчины и женщины, то вопросы снимаются. Законопроект, поданный на рассмотрение правительства Министерством благосостояния, содержал отсылку к Сатверсме.

Однако в июле по просьбе "Объединенного списка" законопроект все же был исключен из повестки дня Кабинета министров. Тогда глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил, что законопроект нужно доработать, чтобы "рассеять опасения и не иметь раздельную интерпретацию того, что такое пол, социальный класс и вопросы социального гендеризма".

По мнению Бришкенса, "Объединенный список" ищет способы "переписать" документ, который был утвержден на международном уровне и широко обсуждался в Совете Европы. По мнению "Прогрессивных", это показывает "не самую красивую сторону" латвийской политики. Бришкенс подчеркнул, что ситуация вокруг Стамбульской конвенции демонстрируют, что политические силы, входящие в нынешнюю коалицию — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — не могут договориться и прийти к решению.

Бришкенс прогнозирует, что в нынешнем Кабинете министров не будет поддержки ратификации Стамбульской конвенции. Напомним, что если "Объединенный список" допускает поддержку при некоторых оговорках, то Национальное объединение всегда было противником ратификации. Однако решение о ратификации — за Сеймом, где "за" проголосуют "Новое Единство" (26) и "Прогрессивные" (10). Решающие голоса — как и в случае с избранием президентом страны Эдгара Ринкевича — могут быть вновь у Союза "зеленых" и крестьян (16).

Причем здесь "расширение коалиции"?

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"Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" выработали хорошие общие знаменатели, которые сделали бы развитие страны более динамичным в альтернативной коалиции, дипломатично заявил агентству LETA Каспарс Бришкенс. Фактически противоставив "альтернативную" коалицию действующей — "Новому Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению.

Бришкенс подчеркнул, что действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") создал все условия для того, чтобы создать широкую коалицию. Однако Национальное объединение и "Объединенный список" не были открыты для этого диалога, отметил представитель "Прогрессивных".

Каспарс Бришкенс заявил, что "Прогрессивные" хотят получить ясность о дальнейшей работе правительства уже на этой неделе. Политик выразил надежду, что премьер Кришьянис Кариньш примет дальновидные решения в связи с возможными коалиционными подвижками.

О том, что премьер-министр Кариньш на этой неделе выступит с заявлением о процессе расширения коалиции в понедельник, 7 августа, анонсировал и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

В политических кулуарах на уровне спекуляций обсуждалась версия о том, что премьер Кариньш уже на этой неделе может объявить о своей добровольной отставке, уступив кресло главы Кабмина Ашераденсу. В частности, эту версию озвучит в Twitter политтехнолог Юргис Лиепниекс.

Mulstu, man nopietni cilvēki stāsta, ka solītā skaidrība par valdību augusta vidū būšot tāda, ka Kariņš pats pēc savas iniciatīvas demisionēs un būs ārlietu ministrs Ašeradena, ZZS, PRO valdībā … man tas izklausās pēc ļoti jocīga plāna, bet nu … tādas baumas intensīvi klīst — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) July 31, 2023

В среду, 9 августа, состоится встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша и президента Эдгара Ринкевича. Ранее Ринкевич заявил, что будет ждать разрешения ситуации с расширением коалиции до середины августа, какими будут его действия, если ясность не наступит, президент страны не уточнил, сославшись на то, что это будет сюрприз.