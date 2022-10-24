"Прогрессивные" остаются в оппозиции, отвергнув предложение "Нового Единства" о двустороннем сотрудничестве

Правление партии "Прогрессивные" не поддержало предложение "Нового Единства" о двустороннем сотрудничестве в 14-м Сейме, и приняло решение работать в оппозиции.

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Представитель "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс в интервью LTV высказал сожаление в связи с решением "Нового Единства" создать коалицию из трех политических сил и предложением меморандума о сотрудничестве Национальному объединению и "Объединенному списку".

"Мы с первого дня коалиционных переговоров заявили, что готовы участвовать в коалиции только как полноценные партнеры по сотрудничеству", — сказал Бришкенс.

По его словам, предложение "Нового Единства" о двустороннем сотрудничестве с "Прогрессивных" было бы похоже на отношения основной компании и дочернего предприятия.

"Если мы не получим полноценный статус, то, конечно, готовы, как неоднократно подтверждали, быть мощной оппозицией в парламенте, беспрецедентной в Латвии", — заявил политик

Напомним, что "Новое Единство" в понедельник, 24 октября, предложило "Объединенному списку" и Национальному объединению заключить договор о сотрудничестве. Суммарно у трех политических сил 54 голоса в 14-м Сейме.

В то же время "Новое Единство" заявило, что готово допустить представителя "Прогрессивных" на один из министерских постов, находящихся в его ведении. Предполагалось, что "Новое Единство" может заключить двусторонний договор о сотрудничестве с "Прогрессивными".

Как уже сообщалось, на включении в коалицию "Прогрессивных" изначально настаивало "Новое Единство", против были "Объединенный список" и Нацобъединение.