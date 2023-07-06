"Прогрессивные" открыты для конструктивных переговоров в Рижской думе

Партия "Прогрессивные" открыта для конструктивных переговоров в Рижской думе, кроме того, никто не хочет, чтобы в Риге проводились внеочередные выборы, заявила Латвийскому радио депутат от "Прогрессивных" Юстине Пантелеева.

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Говоря о ситуации в Рижской думе, она заявила, что в самоуправлении закрепился новый центр власти, который теперь диктует, быть или не быть коалиционным переговорам.

"Причиной отставки бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса стало создание нового центра власти вне существующей коалиции. Те, кто создал новый центр власти, и будут вести переговоры. "Прогрессивные" настроены на конструктивные переговоры", — сказала депутат.

По ее словам, Рижская дума три года работала на благо рижан, поэтому важно ответить на вопрос, нужно ли перезапускать "коалицию перемен", действуют ли по-прежнему принципы, принятые три года назад.

На вопрос, могут ли "Прогрессивные" выдвинуть своего кандидата на должность мэра Риги, Пантелеева ответила утвердительно, но при условии, что партиям удастся разрешить обострившийся конфликт, и сделать это можно постепенно. Сегодня намечены переговоры между партиями.

Как сообщалось, 16 июня исполнительный директор Риги Янис Ланге на время расследования дисциплинарного дела отстранил от должностей руководство департамента сообщения. В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения в организованных департаментом работах по замене асфальтового покрытия в столице.

На прошлой неделе после острых дебатов Рижская дума утвердила инициированный "Новым Единством" проект решения о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте. Этот вопрос обострил разногласия между "Новым Единством" и "За/Прогрессивными", что привело к отставке мэра.