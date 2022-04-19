"Прогрессивные" призывают обеспечить для украинских беженцев возможность двойного гражданства

Политическая партия "Прогрессивные" призывает обеспечить украинским беженцам возможность иметь два гражданства, сообщает LETA.

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Партия отмечает, что сейчас Сейм рассматривает поправки к Закону "О гражданстве", в которых не установлено на каких условиях украинские беженцы могли бы иметь двойное гражданство. В условиях существующего регулирования, пока Украина не станет страной ЕС или НАТО, ее граждане могут получить гражданство Латвии, только отказавшись от украинского.

Закон "О гражданстве" сейчас гласит, что иметь двойное гражданство могут только граждане стран-участниц ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, граждане стран-участниц НАТО, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, а лица, которые получили от Кабинета министров разрешение сохранить гражданство Латвии согласно важным государственным интересам, а также лица, которые автоматически получили гражданство другого государства в результате брака или адопции.

Сопредседатель "Прогрессивных", депутат Рижской думы Антонина Ненашева считает, что список стран, с которыми Латвия может иметь двойное гражданство, необходимо в срочном порядке расширить за счет Украины.

"Сейчас мы каждый день видим сотни семей, матерей с детьми, которые рассматривают Латвию не только как временное место для проживания, но и как землю, на которой они построят свое будущее и где пускают корни. Интенсивно изучают латышский язык, засвидетельствовали лояльность Латвии и демократии. Если эти семьи надолго задержатся в Латвии, то потенциально они захотят получить двойное гражданство", — сказала Ненашева.

Ненашева считает, что, включив Украину в список стран, граждане которых могут претендовать на двойное гражданство при соблюдении определенных критериев, Латвийское государство скажет, что "им здесь рады". В свою очередь, связи и сотрудничество Латвии с Украиной только укрепятся.