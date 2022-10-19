"Прогрессивные" видят задачей нового правительства утверждение плана развития Риги
Foto: LETA

Партия "Прогрессивные" видит утверждение приостановленного плана развития Риги как одну из задач следующего правительства, заявил в среду лидер "Прогрессивных" Каспар Бришкенс после встречи с представителями "Нового Единства".

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Он заявил, что план развития Риги был приостановлен в связи с интересами игорного бизнеса. По мнению политика, регулировать игорный бизнес должны местные самоуправления.

План развития Риги приостановило Министерство охраны среды и регионального развития.

Бришкенс заявил, что переговоры с "Новым Единством" были очень открытыми, партии продолжали искать общие знаменатели. Независимо от того, войдут ли "Прогрессивные" в коалицию или останутся в оппозиции, важно, чтобы новое правительство действовало законно и демократично, подчеркнул Бришкенс.

В качестве еще одного важного вопроса для партии он упомянул, что новое правительство не должно допускать политического влияния на компании с государственным капиталом.

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