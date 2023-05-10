"Прогрессивные" выдвинут в президенты женщину
Foto: LETA

В четверг, 11 мая, оппозиционная партия "Прогрессивные" назовет своего кандидата в президенты. Глава парламентской фракции "Прогрессивные" Каспарс Бришкенс заявил в программе Kas notiek Latvijā? Латвийского телевидения , что это будет женщина.

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Бришкенс не назвал имя кандидата, но уточнил, что эта женщина точно будет выступать за ратификацию Стамбульской конвенции.

В апреле партия Par! — партнер "Прогрессивных" в Рижской думе — запустила в интернете феминистскую акцию Mana prezidente. Партия призвала жителей называть латвийских женщин, достойных занять президентских пост.

На данном этапе тройка лидеров выглядит так: первое место — депутат Европарламента от "Нового Единства" Сандра Калниете, второе — дипломат, заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга по вопросам публичной коммуникации Байба Браже (ранее упоминалась в качестве возможного кандидата в президенты), третье — юрист, бывшая глава Конституционного суда Санита Осипова, известная как сторонница правового урегулирования отношения однополых пар.

Бришкенс не уточнил, могут ли "Прогрессивные" выдвинуть в президенты кого-то из лидеров этого опроса. Но заявил, что избрание женщины бы напомнило о вдохновляющих временах президентства Вайры Вике-Фрейберги.

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