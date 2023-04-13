Проигрыш Латвии в Европейском суде по правам человека: отцу не было обеспечено право на общение с ребенком

Латвия проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ): государственные органы не обеспечили некоему мужчине право на общение с ребенком в ситуации, когда контактам с отцом препятствовала мать. Об исходе дела агентству LETA сообщили в пресс-центре Министерства иностранных дел.

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Суд вынес приговор по делу "E. K. против Латвии", сделав вывод о нарушении права заявителя на неприкосновенность семейной жизни, гарантированного 8-й статьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд установил, что государственные органы своевременно не предприняли всех необходимых действий для обеспечения исполнения судебного решения, определяющего права заявителя на контакты с его ребенком.

Заявитель просил присудить ему 25 000 евро в качестве компенсации ущерба, а также 3 400 евро в качестве компенсации судебных издержек. Суд частично удовлетворил требование заявителя, установив компенсацию ущерба в размере 10 000 евро и возместив судебные издержки в размере 1 060 евро.

В своем заявлении в суд от 25 июня 2020 года заявитель жаловался на то, что решение Видземского окружного суда от 5 июня 2018 года, определившее порядок реализации права на общение, согласно которому заявитель может встречаться со своим ребенком, не было должным образом выполнен. А именно, заявитель утверждал, что государственные органы неадекватно отреагировали на сопротивление матери ребенка исполнению судебного решения. В результате судебное решение фактически не было исполнено, и заявитель не мог поддерживать полноценный контакт со своим ребенком.

Суд отклонил первоначальное возражение правительства об исключении этого дела из списка дел, подлежащих рассмотрению судом, поскольку в результате действий, предпринятых государственными органами, заявителю удалось установить полноценный контакт со своим ребенком. Суд оценил тот факт, что в 2021 году заявитель и мать ребенка начали сотрудничать и пользоваться помощью специалистов: состоялось шесть встреч с психологом, дважды отец встречался с ребенком вне кабинета психолога. Однако суд счел преждевременным утверждать, что обстоятельства, послужившие основанием для подачи жалобы, более не существуют. Суд также отметил, что отсутствуют доказательства того, что последствия предполагаемого нарушения устранены.

ЕСПЧ отклонил доводы правительства Латвии о том, что заявитель не исчерпал средства правовой защиты на уровне государства. В частности, ЕСПЧ отклонил довод правительства о том, что заявитель должен был обратиться в административный суд с жалобой на бездействие Сиротского суда. ЕСПЧ посчитал, что заявитель исчерпал это средство правовой защиты, поскольку он уже подавал такую ​​жалобу, но административный суд оставил ее без рассмотрения.

ЕСПЧ отметил, что единственный процесс, который, по имеющейся в его распоряжении информации, все еще продолжается, — это уголовный процесс в отношении матери ребенка по признакам уголовного преступления, предусмотренного 168-й статьей Уголовного закона. Эта статья предусматривает ответственность за злонамеренное неисполнение приговора. Однако в ЕСПЧ нет информации о ходе этого процесса. И ЕСПЧ считает, что заявитель исчерпал средства правовой защиты, и от него нельзя требовать ожидать исхода уголовного процесса против матери ребенка.

Внимание ЕСПЧ было сосредоточено на действиях Сиротского суда. ЕСПЧ пришел к выводу, что Сиротский суд не смог добиться от сторон исполнения его решений и рекомендаций. Кроме того, латвийским судам также было известно, что мать ребенка не выполняла решения и рекомендации Сиротского суда. Поэтому, по мнению ЕСПЧ, латвийские суды должны были играть более активную роль в этом вопросе. Также суд отметил, что по данному делу был возбужден процесс о прекращении опекунских прав матери ребенка и даже уголовный процесс. Хотя ЕСПЧ согласился с тем, что такие жесткие меры могут быть применены только в исключительных случаях, было отмечено, что в конкретном случае ребенок отказался от встречи с заявителем из-за действий матери. Также не предпринимались никакие другие меры, которые облегчили бы контакт отца с ребенком.

Также в отношении действий Сиротского суда ЕСПЧ отметил, что процесс принятия решения был недостаточно быстрым. Хотя Сиротскому суду было известно об этом семейном споре в течение нескольких лет, он не проявил должного усердия при рассмотрении жалобы заявителя. В течение четырех лет отношения между заявителем и его ребенком, а также самочувствие ребенка серьезно ухудшились. В связи с этим, ссылаясь на свою судебную практику, ЕСПЧ напомнил, что продолжительность процесса имеет особое значение в делах об опеке и контактных лицах. Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул, что в данном случае в интересах ребенка требовалось как можно быстрее разрешить спор, чтобы ребенок мог поддерживать контакт с родителем, проживающим отдельно. Неопределенность и длительная конфликтная ситуация негативно сказались на здоровье ребенка.