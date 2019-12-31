Произошел обвал морского берега в Вентспилсском крае

В понедельник из-за сильного ветра и волн в очередной раз обвалился берег моря в поселке Лабрагс возле Юркалне Вентспилсского края, сообщил агентству LETA руководитель Юркалнского волостного управления Гунтар Рекис.

Берег обвалился примерно на 20-30 метров в длину и примерно на 5 метров в глубину суши.

"Береговая эрозия в Юркалне - обыденная для нас ситуация, особенно в этом месте возле Лабрагса, где берег рушится постоянно. Зимы нет, везде сыро, поэтому берег обваливается", - сказал Рекис, добавив, что за последние три года море забрало 20 метров берега.

Предыдущее обрушение берега в этом месте произошло в начале ноября, когда он обвалился на 13 метров в длину и на 2-3 метра в глубину суши.