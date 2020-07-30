Производители алкоголя о сокращении времени продаж - люди как пили, так и будут пить

Министерство здравоохранение предложило план, который предусматривает ограничение торговли алкоголем. Наркологи идею поддерживают. Отрасль же указывает: после принятых ранее ограничений потребление выросло, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.

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Один из пунктов плана по сокращению употребления алкоголя — изменить время продажи. Например, в Литве купить спиртное по будням и в субботу можно до 8 вечера, а по воскресеньям — до трех дня.

"Это действительно способствовало снижению употребления алкоголя. Литва была страной, в которой было наибольшее потребление", — пояснила Санита Лаздиня, представитель Министерства здравоохранения.

В Латвии среднее потребление алкоголя составляет 11 литров на жителя, тогда как в среднем по ЕС это 9,8 литров.

В Латвийской ассоциации алкогольной отрасли идею сократить время продажи спиртного категорически не поддерживают. Говорят — люди как пили, так и будут пить. По данным ассоциации, с 2001 года, когда в Латвии впервые запретили продажу алкоголя в ночное время, объемы его продаж лишь выросли.

"Если сократиться время продажи алкоголя, тогда люди будут планировать покупки алкоголя — они будут закупать больше, будут делать у себя дома бары. И это может увести совсем в другую сторону: люди начнут пить больше", — считает Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли.

Но руководитель Латвийской ассоциации наркологов Астрида Стирна говорит — запрет продажи алкоголя в ночное время все же дал положительный эффект и нагрузка на приемное отделение наркологии стала меньше, чем 10-20 лет назад.

Для реализации плана Министерству здравоохранения в течение следующих двух лет необходимо более 6 млн евро. В ведомстве признают, что самые сложные переговоры с отраслью ожидаются именно о сокращении времени продажи алкоголя.