Прокуратура: Число случаев коррупции в госучреждениях снизилось

В прошлом году в Латвии снизилось число констатированных коррупционных преступлений в государственном управлении, сообщает LETA.

Об этом свидетельствует информация прокуратуры, переданная комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Речь идет о взяточничестве, присвоении взяток и организации взяточничества.

В прошлом году было на 35 преступлений меньше, это 23,3%. Дача взяток сократилась на 22,5% - 23 случая. Число обвиненных в коррупции лиц сократилось на 33 человека.

Во время заседания комиссии старший прокурор Арвидс Калниньш указал, что число зарегистрированных случаев коррупции, вероятно, не показывает истинную ситуацию в стране. Остается вопрос того, как много ресурсов у ответственных учреждений для раскрытия таких преступлений. Например, многие преступления нельзя раскрыть путем расследования, они требуют оперативной работы.

Тем не менее согласно отчету Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в 2019 году на 24% выросло число начатых уголовных дел. В прошлом году были возбуждены 47 уголовных процессов. 15 уголовных дел против 31 человека были переданы прокуратуре, а ещё 15 уголовных дел были закрыты.

В 2019 году KNAB чаще всего призывал к ответственности за подделку документов и их использование, а также за мошенничество и взяточничество. Были арестованы 19 объектов недвижимости, пять золотых слитков ценой примерно в 100 000 евро, а также деньги и ценные бумаги, чья стоимость в сумме составляет около 4,4 млн евро.