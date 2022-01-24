Прокуратура предъявила обвинения Ушакову по делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения

Прокуратура выдвинула обвинения в адрес европарламентария, бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") по уголовному делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

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Обвинение предъявлено в конце прошлого года в соответствии с разделом Уголовного закона о запрете на использование или оборот специально созданных или припособленных оборудования, устройств или инструментов для проведения специальных оперативных мероприятий .

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом до пяти лет с запретом на установленные занятия сроком до пяти лет.

На данный момент неизвестно, когда дело будет передано в суд.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года Европарламент на пленарном заседании снял депутатскую неприкосновенность с Нила Ушакова. После отказа от неприкосновенности Ушаков сохранит полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента и не могут быть отозваны никаким другим учреждением.

В январе 2019 года Управление по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в рабочем кабинете тогдашнего мэра Риги Ушакова изъяло устройство для проведения специальных оперативных мероприятий.

Позже KNAB побудил Генеральную прокуратуру предъявить обвинение самому бывшему мэру Риги в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения. Прокуратура ранее направила председателю ЕР запрос о рассмотрении вопроса о снятии с Ушакова неприкосновенности.

В распространенном ранее заявлении KNAB указывалось, что данное лицо хранило в своем кабинете устройство стратегического значения, предназначенное для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации замаскированным образом.

Частным лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства такого типа. Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.

Сам Ушаков ранее заявлял в социальной сети Facebook, что изъятое устройство было "самодельным записывающим устройством", которое лежало на полке. "Как я понял из описания, это вклеенный альбом со встроенной камерой и микрофоном", — объяснял ранее Ушаков. Бывший мэр Риги утверждал, что его удивило, что месторасположение устройства в его офисе.

Ранее он сообщил агентству LETA, что отказ от неприкосновенности поможет завершить процесс и сможет доказать, что обвинения носят комический характер и не соответствуют действительности. Он также пояснил, что все расследование шло о самодельном бумажном альбоме с вклеенной внутри видеокамерой, который был найден вместе с другими подарками на общедоступной полке канцелярии и передан ему в пользование.

"Этот альбом назвали стратегическим товаром. Сам я этого "альбома" не видел, более того не пользовался им и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим", — подчеркивал ранее Ушаков.