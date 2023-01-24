Прокурор просит оштрафовать бывшего депутата Артуса Кайминьша

Во вторник во время судебных дебатов прокурор Марис Урбанс запросил оштрафовать бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша, обвиняемого в подделке бухгалтерских документов.

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Прокурор предложил применить штраф в размере 15 минимальных заработных плат — 9300 евро.

Рижский суд планирует продолжить рассматривать дело 16 февраля в 10:00.

Кайминьша обвиняют в подделке бухгалтерских документов Al De media — счетов, выставленных фирме Кайминьша Suņu būda.

Ранее прокурор Марис Урбанс объяснил комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, что по уголовному делу получено достаточно доказательств, чтобы обвинить Кайминьша в умышленной фальсификации бухгалтерских документов Al De Media.

По словам прокурора, для фальсификации документов Кайминьш использовал других людей, которые составили документы, но не несут уголовной ответственности, так как не знали о том, что в документах содержатся недостоверные сведения.

По данным сайта Firmas.lv компания Al De Media принадлежала Карлису Линарсу, на данный момент хозяйственная деятельность предприятия остановлена.

13-й Сейм согласился возбудить уголовное преследование Кайминьша, но во время его созыва суд не смог рассмотреть дело и вынести по нему приговор.

За подобное нарушение Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до года, принудительных работ или штрафа.

Во время созыва 13-Сейма Кайминьш представлял партию KPV LV, позже он стал беспартийным депутатом. В выборах в 14-й Сейм политик не участвовал.