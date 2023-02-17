Проректор: мы в Даугавпилсском университете не отказались от идеи независимого вуза

На данный момент есть ряд вопросов без ответов, но в Даугавпилсском университете (ДУ) не отказались от идеи, что ДУ будет независимым высшим учебным заведением, заявил проректор по науке ДУ Арвидс Баршевскис.

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Министерство образования начало переговоры о возможных вариантах, их несколько. Один вариант — сохранить ДУ в нынешнем статусе. Второй вариант подразумевает подписание консорциума с Латвийским Университетом (ЛУ), а третий — интеграцию с ЛУ. В университете в ближайшее время будет созвано заседание Сената, на котором будут обсуждаться эти варианты, пояснил Баршевскис.

Международная оценка научной деятельности ДУ положительная, и в соответствии с действующими нормами те региональные университеты, которые имеют эту оценку, не подлежат объединению — например, Видземская высшая школа, Вентспилсская высшая школа, подчеркнул Баршевскис.

В среду, 15 февраля, состоялось совместное заседание двух подкомиссий Сейма — Латгальской и Подкомиссии высшего образования и науки, в котором также участвовал Баршевскис. Многие вопросы остались неотвеченными. Например, если ДУ станет учреждением или частью другого университета, вуз больше не сможет "адекватно подавать заявки на проекты структурных фондов или любые другие европейские или научные проекты", заявил проректор ДУ. "Если до сих пор ДУ очень активно работал здесь с этими проектами, то эта доступность может быть снижена, а не наоборот. При движении к консолидации цель состоит в том, чтобы что-то улучшить", — сказал Баршевскис.

С точки зрения национальной безопасности в Даугавпилсе должно остаться высшее учебное заведение. "Я думаю, что роль университета в приграничном регионе с точки зрения национальной безопасности должна быть высоко оценена", — отметил Баршевскис.

"Возможно, государству следует выделить дополнительные средства на то, чтобы вокруг ДУ формировалась своя экосистема, в которой будут задействованы и учреждения профессионального образования. В любом случае, мы не отказались от идеи ДУ как независимого учебного заведения", — продолжил он.

Как сообщалось ранее, достигнуто соглашение об интеграции ДУ в ЛУ. Ректор ДУ Ирена Кокина заявила агентству LETA, что это лучшая из возможностей объединения, предложенных Министерством образования и науки.

По словам Кокиной, больше не осталось сил убеждать министерство в необходимости сохранять автономию ДУ. В случае, если вузы не объединятся, ДУ лишится финансирования Фонда оздоровления.

Министерство предлагало также объединить ДУ с Резекненской академией технологий, но ДУ отказался: академия в Резекне специализируется на инженерных науках, что сближает ее скорее с РТУ, а специализации ДУ больше похожи на ЛУ.

По словам Кокиной, еще три года Даугавпилсский университет будет относительно автономен. Сохранятся те же преподаватели, студенты смогут учиться по тем же программам. Уже сейчас у ДУ и ЛУ общие программы для докторантов и магистрантов. Кокина отметила продуктивное сотрудничество с ректором ЛУ Индрикисом Муйжниексом и сказала, что у двух вузов вместе будет больше возможностей привлечь финансирование на научные исследования.

Стоит отметить, что скоро намечаются выборы нового ректора Даугавпилсского университета — заявку претенденты могут подавать до 28 февраля.

Во встрече участвовали представители департамента высшего образования, науки и инноваций МОН и ректората ДУ, и все участники согласились, что в Даугавпилсе и во всем регионе необходимо обеспечить качественное обучение и научно-исследовательскую деятельность, призванные решать задачи по развитию региона и подготовке профессиональных кадров для всех важнейших отраслей народного хозяйства.

МОН и ДУ пришли к общему мнению о том, что ЛУ является наиболее подходящим партнером для сотрудничества, поскольку области стратегической специализации и направления исследований, одобренные обоими университетами, дополняют друг друга.

По итогам соглашения представители ректората ДУ обсудили концепцию дальнейшего развития с руководством факультетов и научных институтов вуза, которое в свою очередь концептуально согласилось с видением будущего ДУ. Далее предстоит обсуждение объединения в совете и сенате.

Как сообщает МОН, руководство ЛУ проинформировано об упомянутом соглашении и выразило поддержку интеграции университетов.

Министерство продолжит сотрудничество с обоими университетами в поисках решений по интеграции с целью обеспечить максимальную выгоду для обеих сторон.

В настоящее время правительство рассматривает возможности реорганизации целого ряда региональных вузов — ДУ, Резекненской технологической академии, Лиепайского университета и других.