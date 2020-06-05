Просроченные во время ЧС паспорта будут действовать до 9 августа

Паспорта и ID-карты, срок действия которых закончился в то время, когда из-за чрезвычайной ситуации не работали отделения Управления по делам гражданства и миграции, будут действенны еще два месяца после окончания режима чрезвычайной ситуации. Такое решение в пятницу, 5 июня, принял Сейм при окончательном чтении нового закона о Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Правило распространяется на удостоверяющие личность документы, срок действия которых истек во время ЧС или не более чем за 30 дней до нее. Эти документы можно будет использовать еще два месяца после отмены режима чрезвычайной ситуации. Заявку на получение новых документов нужно подать в течение этих двух месяцев.

Также в течение этих двух месяцев можно будет использовать временное удостоверение личности. За это время нужно сдать его в учреждение, которое его выдало, и обратиться за постоянным документом.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 13 марта и будет отменена 9 июня.