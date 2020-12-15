"Простите правительство и верьте врачам". Медики написали коллективное письмо жителям Латвии

Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей и Латвийская ассоциация медсестер написали открытое письмо обществу, в котором просят соблюдать ограничения и потерпеть неудобства, чтобы прекратить распространение коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы сможем сделать это быстрее, если наши наиболее слабые "звенья цепи" — люди с недостаточным здравомыслием, сторонники теорий заговора и распространители ложных новостей в погоне за дешевым вниманием — будут сильнее и терпеливее", — говорится в письме.

Медики поблагодарили сознательных жителей Латвии за понимание и помощь — за соблюдение ограничений, минимизацию социальных контактов, физическое дистанцирование, соблюдение гигиены, ношение масок, использование приложения Apturi Covid и, в случае необходимости, самоизоляцию и участие в эпидемиологических расследованиях.

Медики просят верить врачам и простить правительство, которое порой из лучших намерений поспешно принимало непродуманные решения.