"Просто недопустимо, что мы платим, а русские — нет". Кариньш о восстановлении Украины

Латвия с нетерпением ждет юридического решения, которое позволит направить замороженные российские средства на восстановление Украины. Об этом на посвященной Украине конференции в Лондоне заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Премьер признал, что решимость найти возможности для использования замороженных российских средств для восстановления Украины "велика". Кроме того, в этом вопросе есть "политическое согласие", но неизвестно только его правовое решение.

"Я с нетерпением жду этого решения, потому что политически мы хотим принять его давно. [...] Просто недопустимо, что мы платим, а русские, которые являются виновниками и ежедневно разрушают Украину — нет", — подчеркнул Кариньш.

По его словам, на конференции также есть консенсус в отношении того, что россиянам придется за все это платить.

"Это только вопрос времени", — отметил политик.

Кариньш напомнил, что только в Европе заморожены российские средства, измеряемые в сотнях миллиардов евро.