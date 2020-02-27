Просят отозваться пассажиров, летевших в Ригу вместе с заразившимся коронавирусом гражданином Ирана

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) составляет список пассажиров, которые в среду, 26 февраля летели из Стамбула в Ригу вместе с заразившимся коронавирусом гражданином Ирана.

Для составления списка ЦПКЗ сотрудничает с Агентством гражданской авиации. Одновременно просят откликнуться самих пассажиров конкретного рейса, позвонив по номеру 67 501 590.

Как сообщалось, в Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции.

Прямые рейсы в Ригу из Турции выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Ее самолет вылетел из Стамбула вчера в 11:20.

В Риге заразившийся коронавирусом гражданин Ирана пробыл около 2,5 часов.