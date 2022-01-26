Против Covid-19 привито 4,59% детей в возрасте от 5 до 11 лет
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На сегодня от Covid-19 привито 6513, или 4,59% детей в возрасте 5-11 лет, проживающих в Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В общей сложности на текущий день 70,89% жителей Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 68,23% населения завершили процесс вакцинации, при этом 32,88% из них привились дополнительно.

Вчера против Covid-19 было вакцинировано 5543 человека, из них 435 вакцинированы впервые, 618 получили вторую инъекцию вакцины, 72 привились препаратом Janssen (Johnson&Johnson), а 4418 человек получили бустерную дозу.

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