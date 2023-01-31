Против Глории Гревцовой начат уже второй уголовный процесс

Служба государственной безопасности (СГБ) завершила проверку в связи с публичными высказываниями депутата Сейма Глории Гревцовой ("Стабильность") во время посещения Музея оккупации, приняв решение начать уголовный процесс по факту возможного грубого принижения оккупации Латвии СССР и нацистской Германией, сообщает агентство LETA.

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Уголовный процесс начат в понедельник в соответствии со статьей Уголовного закона о публичном прославлении, отрицании, оправдании или грубом принижении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений против Латвии и ее народа, совершенных СССР и нацистской Германией. Уголовный закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф.

Проверка публичной деятельности Гревцовой была начата в связи с опубликованным 22 января на платформе TikTok видео депутата Сейма о ее посещении Латвийского музея оккупации.

Как уже сообщалось, в аккаунте Гревцовой в TikTok было размещено и позже удалено видеообращение на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что экспозиция музея "не соответствует фактам" и что экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".

"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (..) Мы посмотрели все экспонаты, и поняли — эй, как нас дурят, как нас дурят", — заявила в видео депутат Сейма.

Сейчас в Рижском городском суде в Видземском предместье рассматривается также уголовное дело, по которому Гревцова обвиняется в предоставлении Центральной избирательной комиссии ложных данных о своем образовании и месте работы.