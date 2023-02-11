Против раскола и за единую политическую нацию. Учреждено общество "Русский голос для Латвии"

Сплотить латвийское общество и внести вклад в создание единой политической нации — такие цели поставило перед собой учрежденное на этой неделе общество "Русский голос для Латвии". Некоммерческая организация (НКО) является своего рода продолжением проведенной 23 апреля прошлого года акции "Русский голос против войны", сообщил порталу Delfi один из основателей "Русского голоса для Латвии", активист Мартин Левушкан.

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Цель общества — внести вклад в формирование единой политической нации, основанной на общей идентичности, европейских свободах, ценностях демократии и прав человека. "Русский голос для Латвии" будет работать над объединением жителей Латвии, независимо от родного языка и этнической принадлежности.

"По большому счету это логическое продолжение митинга 23 апреля. В Латвии сложилась ситуация, когда те русскоязычные жители, которые лояльны Латвии, смотрят в сторону Запада и разделяют европейские ценности, фактически не имеют представительства, особенно это касается молодых людей. Это хорошо видно по несоответствию данных социологии и риторики в публичном поле — целые проценты и десятки процентов общества никак не представлены публично. При этом сейчас, когда идет война не только непосредственно на линии фронта, но и в информационном поле, стало еще важнее, чтобы этот голос звучал. Поэтому мы организовали митинг 23 апреля, несколько крупных акций после этого и создали НКО сейчас", — пояснил Левушкан

По словам Левушкана, был сделан выбор создать именно НКО, а не партию потому, что в Латвии партии разделены по языковому принципу, а это один из видов сегрегации общества.

"Решение основать именно НКО, а не партию, тоже кажется довольно очевидным — разделение партий по принципу языка и происхождения это одно из множества проявлений той самой сегрегации, с которой мы намерены бороться. На мой взгляд, партии должны разделяться не по принципу родного языка, а на основании идей и ценностей. Также наша цель — влияние на настроения и повестку в обществе, а не борьба за мандаты, и в этом плане НКО нам тоже кажется значительно более эффективным и логичным решением", — подчеркнул активист.

"Русский голос для Латвии" также будет стремиться преодолеть раскол и объединить латвийское общество, фокусируясь на аспектах, которые объединяют разных его представителей.

Левушкан пояснил порталу Delfi, что общество хочет наладить сотрудничество с другими латвийскими НКО и международными организациями, устраивать дискуссии, лекции, выставки, общественные кампании и публичные мероприятия, с помощью которых "Русский голос для Латвии" надеется привлечь внимание к общим для всех латвийцев моментах в истории и нынешней действительности.

Активист подчеркнул, что общество с помощью просветительской деятельности надеется сплотить жителей Латвии и находить точки соприкосновения между русскоязычными жителями страны и латышами.

"В латвийском обществе очень много травм и непростых моментов. Мы хотели бы постепенно, посредством общественной дискуссии, просветительской деятельности и диалога, искать пути решения этих конфликтных ситуаций, находить и популяризировать те общие точки, на основе которых может быть сформирована та самая политическая нация", — отметил он.

Кроме того, общество выступает за владение государственным языком всеми жителями Латвии. По мнению Левушкана, именно "латышский язык должен быть тем самым цементом, скрепляющим латвийское общество". Он отметил, что очень важно создавать качественный и современный контент на латышском языке, а также использовать инновационные технологии в сфере изучения госязыка.

Наиболее эффективным способом изучения языка является погружение в саму среду, где говорят на этом языке. По этой причине "Русский голос для Латвии" выступает за отказ от двухобщинности и единые школы для всех латвийских детей.

"Одним из ярких примеров сегрегации, на наш взгляд, является практика разделения школ по принципу родного языка учащихся, при том, что обучение проходит на государственном языке. Нам кажется важным найти решение, при котором все дети Латвии учились бы вместе в одних школах, создавая социальные связи не основанные только лишь на происхождении или родном языке", — заявил Левушкан.

Для того, чтобы способствовать изучению государственного языка, общество не исключает возможности организации занятий по изучению латышского языка в будущем.

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в 10.00 в Риге состоится митинг "Без тебя нет победы!" (Bez tevis nav uzvaras!) в поддержку Украины. "Русский голос для Латвии" является одним из организаторов акции.

"Митинг "Без тебя нет победы!" организует несколько крупных латвийских НКО, основной организатор — Latvijas Pilsoniskā Alianse (Гражданский альянс Латвии — прим.ред.). Мероприятие делает та же команда, что организовывала большое шествие в марте прошлого года. В организационном комитете присутствуют НКО, представляющие самые различные части латвийского общества, чтобы продемонстрировать единство Латвии и ее солидарность с Украиной в борьбе за свободу и независимость. Наше общество "Русский голос для Латвии" призвано привлечь к мероприятию русскоязычных жителей Латвии", — пояснил Левушкан порталу Delfi.

Организация призывает всех желающих принять участие в митинге, чтобы продемонстрировать солидарность жителей Латвии с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость. Акция состоится у памятника Свободы. Это место было выбрано, поскольку оно больше всех остальных символизирует единство латвийского народа, подытожил Левушкан.