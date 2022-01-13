Против Юрия Журавлева начат уголовный процесс, связанный с выступлениями против независимости Латвии

В конце прошлого года Служба государственной безопасности (СГБ) передала на рассмотрение в прокуратуру Рижского судебного округа процесс против некоего лица, которое якобы выступало против государственной независимости, суверенитета и территориального единства Латвийской Республики. По информации, имеющейся в распоряжении Delfi, это лицо — бизнесмен и бывший депутат Рижской думы Юрий Журавлев.

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Информация Lursoft свидетельствует о том, что он по-прежнему является должностным лицом партии Jaunā Saskaņa (не имеет никакого отношения к партии "Согласие"). Также Журавлев — член правления АО Marika. Бывший политик уже и ранее попадал в поле зрения спецслужб. Например, незадолго до выборов в Европарламент 2019 года Государственная полиция оценивала видео, в котором Журавлев, призывая голосовать за свою партию, демонстративно машет предметом, похожим на винтовку.

Журавлев долгое время был владельцем Radio PIK, однако 1 июля прошлого года Национальный совет по электронным средствам массовой информации решил аннулировать лицензию на вещание этой радиостанции. Правда, эту радиостанцию по-прежнему можно слушать онлайн, в чем убедился портал Delfi.

Как уже сообщалось, что уголовный процесс начат на основании признаков преступления, предусмотренного 81-й статьей Уголовного закона.

В Генеральной прокуратуре порталу Delfi подтвердили, что это дело получено от Службы государственной безопасности, однако обвинение еще не предъявлено.

Служба госбезопасности углубленно оценила высказывания лица в двух радиопередачах. В программах этот человек выступал с публичными призывами против государственной независимости, суверенитета и территориального единства Латвии. Также он характеризовал период советской оккупации как благоприятный для жителей, указала Служба госбезопасности.

В рамках уголовного процесса Служба госбезопасности запросила оценку двух компетентных учреждений о содержании высказываний. Согласно заключениями экспертов обоих учреждений, в высказывании несомненно содержится призыв, направленный против независимости Латвийского государства.

30 декабря прошлого года Служба госбезопасности отправила материалы уголовного процесса в прокуратуру Рижского судебного округа, выступив с начало уголовного преследования подозреваемого.

Спецслужба напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.

81-я статья Уголовного закона предусматривает такое наказание как срок лишения свободы на пять лет или кратковременное лишение свободы, период надзора, общественные работы и денежный штраф.