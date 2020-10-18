Провал KPV LV на выборах в РД: кампанию за 126 тыс. евро провела неизвестная фирма из сферы общественного питания

Партия KPV LV, которая потерпела неудачу на выборах в Рижскую думу, доверила проведение своей предвыборной кампании неизвестной на рынке фирме Thumbs up media line, зарегистрированной в квартире в Кенгарагсе, сфера деятельности фирмы - услуги общественного питания. За предвыборную кампанию партия заплатила фирме 126 тыс. евро, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

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У некоторых членов KPV LV возникли подозрения о реальном использовании выделенных партии средств из госбюджета. 70 членов потребовали созвать партийный съезд, чтобы заслушать отчет об использовании денег и, возможно, сменить состав правления партии. Однако на этой неделе стало известно, что съезд отменяется, это стало сюрпризом даже для некоторых членов правления партии. У партийцев возникли вопросы: действительно ли съемка двух рекламных видеоклипов обошлась в 30 тыс. евро, и почему сувениры с логотипом партии надо было заказывать у фирмы Thumbs up media line, тогда как изготовлением идентичных сувениров уже занималась другая фирма.

Еще 10 тыс. евро креативный директор Thumbs up media line получил за редактирование текстов для социальных сетей Facebook и Twitter, хотя несколько человек уже выполняли эти же услуги заказу KPV LV на договорной основе.

KPV LV только летом решила, что будет участвовать в выборах Рижскую думу. Кандидатом на пост мэра был выдвинут Ральф Немиро, он получил возможность единолично выбрать организаторов предвыборной кампании. Несмотря на то, что девять членов правления партии решили потратить на предвыборную кампанию не более 170 тыс. евро, в реальности партия потратила в два раза больше, но в Рижскую думу не прошла.

Самая важная работа была доверена фирме Thumbs up media line, которая три года практически не вела хозяйственную деятельность, зарегистрирована в квартире в Риге в Кенгарагсе и специализируется на услугах общественного питания. Неизвестной на рекламном рынке фирме KPV LV за предвыборную кампанию заплатила 126,4 тыс. евро.

Директор проектов Thumbs up media line Томс Баронс Лукис не стал рассказывать никаких подробностей о предоставленных услугах.

Однако в распоряжении Nekā personīga оказались предоставленные партии отчеты о выполненных работах. Согласно документам, самые крупные суммы получили директор проектов, а также некий креативный директор, который отвечал за разработку стратегии и консультировал.

От нескольких членов KPV LV авторы передачи узнали, что этим креативным директором был известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс. За эту работу он получил почти 30 тыс. евро.

Впрочем, сам Стендзениекс это категорически отрицает. "О боже! Сколько раз мне задавали этот вопрос! Ну, прекратите связывать меня с кампанией KPV LV!", - заявил он.