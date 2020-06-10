Проверка аккредитованной ЕС лаборатории признала маски, поставленные GP Nord, качественными

Независимая экспертиза аккредитованной ЕС лаборатории признала, что маски, поставленные предприятием GP Nord, были качественными и соответствуют стандартам ЕС, сообщил агентству LETA владелец фирмы Томс Зелтиньш.

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Проверка масок показала, что эти маски соответствуют высочайшей категории фильтрации Type IIR и превышают показатели, упомянутые в спецификации продукта.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле подтвердила, что поставщик передал службе официальную информацию о результатах проверок. “Мы удовлетворены, что тесты аккредитованной ЕС лаборатории HygCen Austria свидетельствуют о качестве и соответствии приобретенных в сложное для Латвии время средств индивидуальной защиты”, - сказала Ципуле.

Это была первая столь объемная закупка, при реализации которой работали сразу несколько государственных учреждений. Зелтиньш, в свою очередь, указал, что результаты проверки указывают, что все предыдущие упреки в несоответствии масок требованиям ложные.

Как уже сообщалось, 14 марта Кабинет министров разрешил ведомствам совершать закупки, не соблюдая закона о закупках, чтобы оперативно обеспечить учреждения необходимыми товарами. 17 марта был заключен договор с GP Nord о поставке почти 900 тысяч масок.