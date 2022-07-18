Проверяем сигнал. Правда ли, что сделать "бустер" от Covid-19 - теперь проблема?

Заболеваемость Covid-19 в Латвии пошла в рост. Читатель Delfi сообщила, что не смогла найти возможности сделать своей 71-летней маме поддерживающую вакцинацию препаратом Moderna, которым она прививалась до того. Портал Delfi попросил Министерство здравоохранения прокомментировать ситуацию.

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Читательница Юлия пишет, что ее мама, которой 71 год, осенью сделала себе две прививки препаратом Moderna. И коронавирусом не болела. На днях мама решила сделать бустер. Тем же препаратом. Но это оказалось непростой задачей.

В процессе попытки получить бустер Юлия выяснила, что:

по "горячим" телефонам в выходной не дозвониться. Трубка сбрасывается автоматически. в рабочий день удалось дозвониться за 2 часа попыток. в Риге всего 2 (!) места, где можно привиться, и оба они в Задвинье. маму записали на вакцинацию, но примерно через час перезвонили и сказали, что запись отменяется, так как вакцин нет (возможно, речь шла только о Moderna), "звоните через неделю и спрашивайте о наличии или записывайтесь в другом месте". В другом месте — в Саулкрасты — очередь оказалась на две недели, в то время, как уже через неделю заканчивается действие имеющегося сертификата.



"Кто же знал, что хоть "очередей на вакцинирование нет", но и привиться — проблема", — спрашивает читательница. Она волнуется, что в стране дефицит вакцин, о котором никто ничего не говорит. Ее вопросы были переадресованы в Министерство здравоохранения, которое направило их в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), с начала июля отвечающий и за процесс вакцинации.

Как пояснила представитель SPKC Илзе Арайя, сегодня весь вакцинационный процесс проходит через семейных врачей — пациенту не надо самому бегать по городу и искать, где и чем ему привиться.

"Семейный врач оценит конкретную ситуацию — возраст, состояние здоровья, как давно вакцинировался пациент (если зимой, то иммунный уровень уже снизился), какой образ жизни ведет (пользуется ли общественным транспортом, ходит ли на мероприятия, работает ли в людных местах, ездит за границу и т. д.) — и решит, надо ли торопиться с прививкой", — сообщила Арайя. Особое внимание уделяется тем, кто до сих пор не прошел курс первичной вакцинации.

На сегодня Национальный совет по иммунизации не видит оснований рекомендовать широким слоям населения второй "бустер" от Covid-19 ни по эпидемиологическим, ни по медицинским причинам. Необходимость прививки надо рассмотреть лишь возрастной группе 65+ в ситуациях, когда есть повышенные риски заболевания Covid-19 — необходимость медицинских манипуляций, частое посещение массовых мероприятий, контакт с большим количеством людей, выезд в зарубежные командировки и другие. А также людям с хроническими заболеваниями, связанными со сниженным иммунитетом.

Таким людям государство через семейных врачей организует вторую ревакцинацию от Covid-19 одной из зарегистрированных вакцин на основе технологии мРНК.

Процедура проводится или в кабинете самого семейного, или в отдельном прививочном кабинете, с которым врач сотрудничает. По информации SPKC, если какой-то вакцины нет в наличии, врач легко может заказать даже одну ампулу, необходимую для прививки. И на сегодня нет информации, что каких-то вакцин не хватает.

Напоминаем, что пройденный курс первичной вакцинации и ревакцинации защищает от тяжелой формы заболевания и летального исхода при Covid-19.

Остальным группам населения Совет по иммунизации рекомендует ждать осени, когда в арсенале появятся вакцины, обеспечивающие лучшую защиту от преобладающих типов "омикрона".

"Защита от омикрона BA.4 или BA.5, обеспечиваемая нынешними вакцинами, ниже, чем от первого или второго омикрон-штаммов, — поясняет глава Совета по иммунизации Даце Завадска. — Поэтому я не вижу причин для того, чтобы люди всех возрастов беспокоились и спешили с четвертой вакциной". Недавно Европейское агентство лекарств сообщило, что получило предварительные заявки на утверждение адаптированных к новым штаммам вакцин компаний Pfizer и Moderna — они заявили о первых успешных испытаниях.

На сегодня в Латвии одобрено к применению шесть вакцин от ковида. Подробная информация о вакцинации на сегодня доступна здесь.

За последний уикэнд в Латвии выявлено 1550 новых случаев заболевания Covid-19. Всего за прошедшую неделю, с 11 по 17 июля, количество вновь выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 42% (с 3867 до 5493 случаев), по сравнению с предыдущей неделей. В среднем за сутки регистрировали 785 случаев. Увеличилось и количество больных в стационаре, в среднем госпитализировали 19 пациентов в сутки.