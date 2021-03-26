Проверяем. Справедливо ли утверждение Путина, что в "главном центре инфектологии Латвии нет аппарата МРТ"?
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Владимир Путин рассказал о смерти от Covid-19 своего близкого знакомого в Латвии. По словам президента России, выяснилось, что "в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет", а в распоряжении врачей "был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких". Об этом сообщил российский портал lenta ru. Не оказалось, по сведениям Путина, в больнице и лекарств. Портал Delfi связался с представителем Рижской Восточной университетской клинической больницы Илгой Намниеце, чтобы проверить информацию.

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"Вот это уровень организации здравоохранения, — подытожио свои рассуждения российский лидер. — Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, такого результата, какой есть у нас, нет!"

Представитель Восточной больницы Илга Намниеце категорически не согласна с такимими выводами. "Загляните на сайт Восточной больницы — там вы найдете достаточно визуального материала, который наглядно демонстрирует, как в Латвии лечат Covid-пациентов, — сказала Намниеце. — В том числе фотографии, как выглядят палаты и какое там техническое обеспечение. Состояние легких и сердца непрерывно мониторятся. Как в голову могло прийти, что у нас нет чего-то необходимого?!"

Намниеце рассказала, что все Covid-пациенты, привезенные на спецтранспорте в клиникe Неотложной медицинской помощи и приема пациентов(NMPUK), которой руководит Алексей Вишняков, проходят все нужные диагностические обследования. Если необходимо — магнитный резонанс, компьютерную томографию или рентген, — все технологии у нас доступны всем.

"Конечно, вопрос, сделан ли пациенту тест на Covid, который подтверждает наличие заражения, — отмечает Намниеце. — Если теста нет — ему он делается. И только после всех нужных обследований и с заключением врача пациента перевозят на лечение в один из стационаров нашей больницы - Латвийский центр инфектологии, Гайльэзерс, Латвийский онкоцентр, Бикирниеки или Центр туберкулеза и легочных заболеваний. А если требуется обследование, которое не делается в одном из стационаров, пациента везут в Центр диагностической радиологии или другой стационар".

Намниеце сообщила, что из сказанного Путиным непонятно, какой конкретно стационар президент России имел ввиду, потому что "Латвийский центр инфектологии — это вовсе не главная больница инфектологии, это лишь один из стационаров Восточной больницы". Кроме него, есть также Латвийский центр легочных заболеваний и еще три стационара Гайльэзерса, где лечат Covid-пациентов. Конкретно в Латвийском центре инфектологии аппарата МРТ нет, говорит Намниеце, "но в этом нет и необходимости — порядок обследования пациентов такой, что к моменту попадания человека в стационар, у него уже сделаны все нужные обследования. МРТ не делают каждый день. А для отслеживания состояния легких во всех отделениях интенсивной терапии есть все необходимое".

Как сообщалось, в ноябре 2020 года умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании "Газпрома" Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19.

За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Сухой Суперджет". Он используется при спасении людей, пострадавших в результате крупных катастроф или природных стихий, а также для транспортироовки тяжело больных пациентов. Самолет прибыл, чтобы доставить Ролдугина в Россию, однако, было уже поздно.

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