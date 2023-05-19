"Прожарка" Хелманиса не удалась: Сейм отклонил предложение "Прогрессивных" о проверке деятельности мэра Огре

В четверг, 18 мая, Сейм отклонил требование оппозиционной фракции "Прогрессивных" к министру охраны среды и регионального развития Марису Спринджуксу ("Объединенный список") об оценке деятельности мэра Огре Эгилса Хелманиса (Национальное объединение) с учетом его конфликта с Огрским музеем истории и искусства после отказа проводить выставку коллекции фарфора подсанкционного российского олигарха Петра Авена, пишет LSM.lv.

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Только восемь парламентариев от "Прогрессивных" проголосовали за выдвижение требования министру, против выступили 59 депутатов Сейма, а большинство членов фракции "Нового Единства", три представителя Союза "зеленых" и крестьян и депутат Эдгарс Зелдерис ("Прогрессивные") воздержались.

Этот вопрос вызвал очень бурные дебаты в Сейме, депутаты не скупились на яркие цитаты и сравнения. Например, Зелдерис признал, что "в воздухе чувствуется запах Геббельса". В свою очередь, депутат Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") спросил, почему мы делаем "прожарку Хелманиса", если с Авеном в свое время встречались и другие государственные чиновники. По мнению Шлесерса, предложение "Прогрессивных" является лишь политическим шоу.

С трибуны Сейма выступили несколько защитников Хелманиса от различных политических партий. Однако были не было недостатка и в критиках, которые усмотрели в деятельности Хелманиса недопустимые действия, в том числе встречу с Авеном, а также упрекнули Национальное объединение в уклонении от осуждения действий мэра Огре.

"Я еще раз хочу повторить, кто такой Петр Авен? Он не только бизнесмен латышского происхождения. Петр Авен — приближенный к Путину предприниматель, один из архитекторов российского истеблишмента. Благодаря таким, как он, в России происходит то, что происходит. С начала войны господин Авен внесен в санкционные списки Еврокомиссии", — напомнила депутат Яна Симановска ("Прогрессивные"), отметив, что упомянутая выставка была бы "нарушением санкций, поскольку в интересах господина Авена использовались бы ресурсы Огрского самоуправления".

Между тем, член Нацобъединения Гиртс Лапиньш выразил недоумение, почему "Прогрессивные" для политического шоу выбрали Огре, а не Ригу, где несколько лет назад разворачивались "репрессии, моббинг и боссинг Rīgas meži". В то время были уволены или вынуждены оставить свои посты 40 сотрудников предприятия. Но "Прогрессивных" это не интересует, поскольку [мэр Риги Мартиньш] — "прогрессивный".

В свою очередь, депутат от Нацобъединения Александрс Кирштейнс добавил, что Хелманис неоднократно ездил "в Украину с грузами помощи и именно туда, где происходят обстрелы", а столичный мэр во время войны "ходит в драг-клуб".

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"Так какого мэра вы бы предпочли? Того, кто вам построит, скажем, одну из лучших библиотек в Латвии, заасфальтирует улицы, создает такое рождественское освещение, что даже литовцы приезжают посмотреть, или такого, как я уже здесь сказал, у которого Рига в ямах, где ничего такого особо не происходит. Ну ладно, это другой вопрос", — заявил Кирштейнс.

Многолетний депутат Сейма от Нацблока также добавил, что у мэра Огре и "этого гражданина Латвии" (речь идет про Авена — прим.ред.) есть общие интересы: помощь Украине и "забота о латышской национальной культуре".

«Ogres mēram un šim Latvijas pilsonim, ko te visi piemin [Avenam], ir viena kopīga interese: palīdzība Ukrainai un rūpes pa latviešu nacionālo kultūru.» pic.twitter.com/xvFMo0gLPT — Nepareizais (@realNepareizais) May 18, 2023

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Огрском музее должна была открыться выставка фарфора из коллекции российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС. Ее отменили с громким политическим скандалом: сотрудничать с Авеном хотел мэр Огре Эгил Хелманис, представляющий правящее Национальное объединение. При этом гражданство Латвии у Петра Авена до сих пор сохраняется — несмотря на поднятый с начала войны вопрос о лишении.

Кроме того, Огрская дума решила провести реорганизацию музея, против чего выступили сотрудники музея. По их словам, проведение выставок приостановлено, а также не будет начислено повышение зарплат.