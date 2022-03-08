Проживание в домах престарелых подорожает

Инфляция заставляет пересмотреть расходы и в домах престарелых, сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Если раньше в городском социальном пансионате Balvi оплата социальной услуги для жителей Балвского края составляла 380 евро в месяц, а для остальных 471 евро, то теперь один день пребывания в пансионате Balvi обходится в 20 евро 69 центов. В Резекненском районном центре социальной защиты койко-место обходится в 830 евро в месяц, эта сумма была утверждена в мае прошлого года. Руководитель Резекненского центра социальных услуг для пенсионеров Лидия Апейнане рассказала, что в 2021 году плата составляла 470,59 евро, а с 1 февраля этого года — уже 530,78 евро, и грядёт новое подорожание.

Директор пансионата Balvi Яна Комане рассказала, что в их пансионате услуги для новых клиентов подорожали 1 января, а для уже существующих — с 1 марта. Их родным были разосланы на подпись новые договоры, но многие их не проигнорировали. «Люди думают, что если я не подпишусь, то ничего не изменится, но, к сожалению, это не так», — объяснила Комане. Она признала, что это очень болезненный вопрос.

«Если брать в расчет средние пенсии наших клиентов, то оплата высокая на фоне нашего региона. Но анализируя в масштабе всей Латвии, коллеги надо мной смеются — как еще можно выживать?»

