Психиатр: статистика членовредительства среди детей утроилась

В последние годы, особенно во время пандемии Covid-19, в три раза увеличилось число детей, сознательно причинивших себе вред и обратившихся за помощью в Детскую больницу. Также выросло число пациентов с перепадами настроения, расстройствами пищевого поведения, психическими проблемами, связанными со стрессом и депрессией. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала психиатр детской психиатрической клиники BKUS Карина Бейнерте.

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Психиатр объясняет, что летом за детьми меньше присматривают — родители работают, бабушки и дедушки тоже все реже проводят время с внуками. Это может увеличить риски травм и антиобщественного поведения.

"Конечно, есть тревога по поводу того, что дети делают во время школьных каникул. Надеюсь, выходят на улицу и встречаются с друзьями, но сегодня спасение от скуки дети зачастую находят в гаджетах — это и тревожит", — призналась психиатр.

Специалист пояснила, что избыточное пользование электронными устройствами влечет за собой малоподвижный образ жизни. Вместе с тем сам просматриваемый контент влияет на эмоции, действия и выбор ребенка.

"Родители жалуются на трудности — детей все сложнее мотивировать к чему-либо. Особенно это касается подростков", — отметила психиатр.

Она добавила, что особые риски несет в себе агрессивный контент, связанный с так называемым "селф-хармом" (от англ. self harm), или членовредительством.

"Долгосрочные последствия пока оценить невозможно, о них можно только догадываться, что будет в разрезе 15 лет. Уже сейчас мы видим, что существует риск ожирения, снижение концентрации. [...] Число случаев членовредительства среди молодежи увеличилось, оно утроилось. Причины нам до конца не известны — есть влияние пандемии, возможно, социальных сетей, стресса, обучения во время распространения коронавируса. В целом, у нас есть план развития психиатрических услуг для тех, кто испытывает трудности, но думает о том, как можно смягчить эти проблемы", — заключила психиатр.