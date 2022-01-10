Пуце: из-за Covid-19 пока вводить никакие дополнительные ограничения не планируется
Foto: LETA

В связи с распространением Covid-19 никаких дополнительных ограничений в экономике и обществе пока не планируется, а решения по этому вопросу будут приниматься в соответствии с развитием заболеваемости, сообщил после заседания коалиционных партий председатель парламентской фракции Attīstībai Par Юрис Пуце.

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По его словам, исполнились прежние прогнозы о росте заболеваемости и незначительном увеличении числа госпитализированных пациентов с Covid-19.

В то же время есть и благоприятные новости о том, что среди заразившихся "омикрон"-штаммом меньше людей с тяжелым течением заболевания. Бороться с болезнью помогает также вакцинация или бустерная вакцинация от Covid-19, напомнил политик.

Пуце призвал людей делать бустерную прививку, а также первичную прививку тем, кто еще этого не сделал.

Министр образования Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) считает, что, если в будущем будут введены дополнительные ограничения, следует позаботиться о том, чтобы они не были более строгими, чем в Литве и Эстонии.

Она также обратила внимание на то, что Латвия находится на втором месте в Европе с конца по бустерной вакцинации, и необходимо наращивать ее темпы.

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