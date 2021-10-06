Пуце: мы полагаемся на мнение экспертов, как ограничить контакты невакцинированных жителей

В вопросе о том, как наиболее эффективней ограничить контакты невакцинированных жителей, чтобы снизить рост заболеваемости Covid-19 и риски заболевания коронавирусом в тяжелой форме, партия Attīstībai/Par! (AP) будет полагаться на мнение экспертов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам главы парламентской фракции партии Юриса Пуце, его партия поддерживает стремительные и быстрые решения, принимая во внимание предложения антикризисного руководства, включая рекомендации экспертов здравоохранения.

Политик подчеркнул, что шанс у невакцинированных жителей заболеть Covid-19 в 3,5 раза больше, чем у привитых. Пуце напомнил, что люди, которые еще не прошли вакцинацию, в пять раз чаще попадают в больницу и в семь раз чаще госпитализируются в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

Также Юрис Пуце заверил, что партийное объединение поддержало бы принятие необходимых решений уже во вторник, 5 октября, но премьер-министру Кришьянису Кариньшу, который уехал на заседание ЕС, а также экспертам, которые разрабатывают предложение, еще требуется время.

Политик напомнил, что министр здравоохранения Даниэлс Павлютс еще с конца августа говорил о необходимости принятия решений об ограничениях, однако до сих пор эти предложения не получили должной поддержки.

На вопрос, нужно ли снова вводить комендантский час для уменьшения загруженности больниц, Пуце ответил, что эффективность комендантского часа сомнительна. По его мнению, премьер-министру важно призвать вакцинированных добровольно ограничить их контакты, как можно больше работать удаленно и сократить количество посещений магазинов.