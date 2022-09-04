Пуце: надо устранить бюрократические препятствия, чтобы терминал СПГ в Скулте заработал уже следующей зимой

Следует устранить бюрократические препятствия в реализации проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, чтобы он заработал уже зимой 2023/24 года, заявил председатель парламентской фракции партийного объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце.

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На вопрос, отдавало "Для развития/За!" предпочтение одному из двух первоначально заявленных проектов — в Скулте или на Кундзиньсале, Пуце ответил отрицательно.

Объединение партий концептуально поддерживает решение правительства в пользу терминала СПГ в Скулте, отмечает Пуце. По мнению "Для развития/За!", терминал СПГ, безусловно, необходим Латвии, и его нужно построить как можно быстрее, чтобы он заработал уже следующей зимой, подчеркивает политик, добавляя, что в обоих проектных заявках упоминалось, что терминал СПГ может быть построен в срок от 12 до 15 месяцев.

Отвечая на вопрос, нужно ли государству вкладывать бюджетные деньги в строительство терминала СПГ в Скулте, депутат заявил, что, скорее всего, в этом не возникнет необходимости. Политик также не слышал, чтобы застройщики терминала выдвигали такое требование. Депутат пояснил, что предстоящее строительство Скултского терминала СПГ является объективно экономически обоснованным проектом, от которого ожидается регулируемая финансовая отдача, а значит, он соответствует условиям для привлечения банковского финансирования на его реализацию.

В то же время в Европе есть примеры, когда в случае необходимости государство помогает покрыть часть расходов на содержание терминала, отметил Пуце. Депутат добавил, что ему не известны ожидания застройщиков Скултского СПГ-терминала в данном отношении.

В качестве очередного момента, который выяснится только в процессе, глава фракции "Для развития/За!" упомянул строительство трубопровода для соединения терминала СПГ в Скулте с Инчукалнсским хранилищем природного газа. Публично было объявлено, что разработчик терминала готов построить и трубопровод, однако возможны и другие решения, отметил Пуце.

На вопрос о публично обозначенном более долгом сроке реализации проекта — лишь осенью 2024 года — глава фракции "Для развития/За!" пояснил, что это оценка Министерства экономики, основанная на действующих нормативных актах. Однако все страны, где строятся терминалы СПГ, в том числе Эстония, сняли административные барьеры для реализации этих проектов, и Латвия должна последовать их примеру, подчеркнул Пуце.

Политик подчеркнул: мы должны сделать то же самое, например, быстрее согласовать план реализации проекта и определить, что если кто-то захочет оспорить его, то это не остановит процесс строительства. Требуется "абсолютно максимальная" государственная поддержка, которую следует включить в законопроект, разрабатываемый Минэкономики.

Пуце пояснил, что более эластичное регулирование для терминала СПГ можно предусмотреть в находящемся на рассмотрении в Сейме законопроекте "Закон об упрощенных процедурах при строительстве ветряных электростанций для обеспечения энергетической безопасности и независимости".

Как сообщалось, Кабинет министров концептуально поддержал предложение присвоить статус объекта национальных интересов Скултскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Саулкрасты, сообщил журналистам после принятия решения премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять Сейму.