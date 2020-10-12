Решение о доплатах работникам бюро временной администрации Риги было верным, считает министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) министр заметил, что временная администрация не выплачивала себе компенсации, а лишь работникам бюро. Они согласились выйти на работу часто без гарантий дальнейшего трудоустройства, работать в очень сложный период.

По словам министра, число сотрудников, которые получили доплаты невелик, а семь месяцев — достаточный срок, чтобы оценить работу конкретного человека.

"На мой взгляд, это верное решение", — заявил министр.

Как уже ранее писал портал Delfi, временная администрация Рижской думы платила своим работникам и и. о. исполнительного директора Ивете Залпетере щедрые доплаты в размере второй зарплаты, а на прощание выплатила премии в размере 100% от зарплаты, выяснило агентство LЕТА.

Затлепетере, которая начала работать с 31 марта, получала в месяц 2353 евро до уплаты налогов. С 7 апреля в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений ей установлена доплата за дополнительную работу в размере 30% от месячной зарплаты, то есть 706 евро в месяц. С 1 июня в соответствии с тем же законом установлена специальная доплата в размере 70% от оклада, или 1647 евро в месяц.

Доплаты получали также руководитель бюро временной администрации Мартиньш Дамбергс, советник по общественным отношениям Яна Енткус, сотрудница бюро Велта Феодорова и др.

Как заявили агентству LЕТА в Рижской думе, доплаты выплачивались по закону. Также в думе напомнили, что работники госучреждений получают меньше, чем занятые в частном секторе, и доплаты используются для мотивации квалифицированных работников.