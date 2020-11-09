Пуце заявил, что "это правительство всегда будет на краю пропасти"

"Правительство столь же стабильно, как в день его формирования", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью журналу Ir, которое на прошлой неделе вызвало большой резонанс и известную напряженность среди партнеров по коалиции. Замечание премьера о том, что его не устраивают темпы работы министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") по преодолению кризиса из-за "Covid-19", вызвало острую реакцию ее однопартийцев в социальных сетях, пишет газета Latvijas avīze.

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В свою очередь, политические конкуренты обеих партий уже поспешили заявить, что на пост премьера претендует министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!").

Сам Пуце считает, что в правительстве, которое формировалось с большими сложностями, ничего не изменилось. "Оно всегда будет стоять на краю пропасти. Это компромиссное правительство, но я убежден, что мы можем работать, потому что при этом Сейме это оптимальная коалиция. Это также абсолютно неподходящее время для правительственного кризиса", — сказал министр.

Что касается планов занять пост премьера, Пуце призвал не интерпретировать заявления, прозвучавшие на съезде партии "Для развития Латвии". Член правления партии Эдгар Яунупс на съезде заявил, что на следующих парламентских выборах партия должна поставить перед собой амбициозную задачу — стать премьерской партией. Однако пока не принято никакого решения о том, что именно Пуце будет кандидатом в премьеры.