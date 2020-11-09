Пуце заявил, что "это правительство всегда будет на краю пропасти"
Foto: LETA

"Правительство столь же стабильно, как в день его формирования", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью журналу Ir, которое на прошлой неделе вызвало большой резонанс и известную напряженность среди партнеров по коалиции. Замечание премьера о том, что его не устраивают темпы работы министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") по преодолению кризиса из-за "Covid-19", вызвало острую реакцию ее однопартийцев в социальных сетях, пишет газета Latvijas avīze.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В свою очередь, политические конкуренты обеих партий уже поспешили заявить, что на пост премьера претендует министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!").

Сам Пуце считает, что в правительстве, которое формировалось с большими сложностями, ничего не изменилось. "Оно всегда будет стоять на краю пропасти. Это компромиссное правительство, но я убежден, что мы можем работать, потому что при этом Сейме это оптимальная коалиция. Это также абсолютно неподходящее время для правительственного кризиса", — сказал министр.

Что касается планов занять пост премьера, Пуце призвал не интерпретировать заявления, прозвучавшие на съезде партии "Для развития Латвии". Член правления партии Эдгар Яунупс на съезде заявил, что на следующих парламентских выборах партия должна поставить перед собой амбициозную задачу — стать премьерской партией. Однако пока не принято никакого решения о том, что именно Пуце будет кандидатом в премьеры.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

"Новое Единство" Юрис Пуце "Для развития/За!" Koncertzāle "Latvija" "Для развития Латвии" Ir (žurnāls) Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Правительство Эдгар Яунупс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны