Пугаться не нужно: утром в Латвии проверят сирены

Утром 22 ноября будут проверяться сирены тревоги. Пугаться не надо, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.
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Сирены будут звучать с 10:00 до 10:20.
Пожарные призывают не беспокоиться и ознакомиться с инструкцией, что делать, если сирены будут звучать по-настоящему.
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