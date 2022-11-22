Пугаться не нужно: утром в Латвии проверят сирены
Foto: LETA

Утром 22 ноября будут проверяться сирены тревоги. Пугаться не надо, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Сирены будут звучать с 10:00 до 10:20.

Пожарные призывают не беспокоиться и ознакомиться с инструкцией, что делать, если сирены будут звучать по-настоящему.

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