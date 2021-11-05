Пульмонолог: мы не можем выйти из локдауна 15 ноября

Латвия не может выйти из локдауна после 15 ноября, так как люди продолжают собираться, а охват вакцинацией по-прежнему низкий, особенно в Латгале, заявил пульмонолог Резекненской больницы Константин Щербаков в дискуссии "Готова ли Латгале выйти из локдауна вместе со всей Латвией".

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По словам врача, в стационар Резекненской больницы в основном попадают не вакцинированные пациенты с Covid-19. У привитых госпитализированных есть сопутствующие заболевания, и неизвестно, что было бы с такими пациентами без прививки, говорит Щербаков.

"Может, я пессимист и паникер, но мы не можем выйти из локдауна 15 ноября, так как не выглядит, будто сейчас есть локдаун. Я иду с работы, люди стоят в очередях в Lidl", — заявил пульмонолог.

Уровень вакцинации среди населения все еще низок. "Нужно вакцинироваться. Заболеваемость растет так стремительно, что каждый получит свои антитела, но самый простой и надежный способ это сделать — привиться. Не стоит играть в "русскую рулетку" и надеяться на естественный иммунитет. Вакцинация — способ не заразиться и не попасть к нам в отделение", — предупредил врач.

Он добавил, аргументы про непроверенную вакцину не выдерживают критики, так как ее уже получили многие жители по всему миру — это можно считать самым большим исследованием медицинского препарата, когда либо проведенным, говорит Щербаков.

Уже сообщалось, что инфекционист больницы Страдыня Уга Думпис в интервью на Латвийском радио заявил, что отмена ограничений после 15 ноября особенно сильно затронет Латгале, где самые низкие показатели вакцинации. "Я не говорю, что нельзя отменять ограничения, но нужно посмотреть, какие ограничения можно отменить, а какие — нет", — заявил Думпис.

"Страшно представить, что будет происходить в Латгале, если отменят ограничения", — сказал инфекционист, добавив, что важно думать о том, как поддержать местные больницы в потенциально самом тяжелом регионе эпидемии.