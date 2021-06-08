Пункты вакцинации в торговых центрах могут открыться в середине июня

Вакцинация от Covid-19 в торговых центрах может постепенно начаться с 16 июня, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Планируется, что пункты вакцинации будут открыты до 31 декабря этого года.

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Торговые центры обеспечат помещения для вакцинации, а проводиться она будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Пока интерес к сотрудничеству проявили девять торговых центров в Риге, однако планируется также обратиться к торговым центрам в регионах Латвии.

Предполагается, что ограничения, связанные с Covid-19, будут смягчены для тех, кто сделает прививку. Вакцинированные жители Латвии могут рассчитывать на то, что им не придется соблюдать самоизоляцию по возвращению из-за границы или носить маски.