Пункты вакцинации в торговых центрах могут открыться в середине июня

Вакцинация от Covid-19 в торговых центрах может постепенно начаться с 16 июня, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Планируется, что пункты вакцинации будут открыты до 31 декабря этого года.
Торговые центры обеспечат помещения для вакцинации, а проводиться она будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Пока интерес к сотрудничеству проявили девять торговых центров в Риге, однако планируется также обратиться к торговым центрам в регионах Латвии.
Предполагается, что ограничения, связанные с Covid-19, будут смягчены для тех, кто сделает прививку. Вакцинированные жители Латвии могут рассчитывать на то, что им не придется соблюдать самоизоляцию по возвращению из-за границы или носить маски.