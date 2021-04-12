Пунтулис: через две недели могут открыться музеи
Foto: LETA

Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, через две недели могут возобновить работу музеи, а в конце сезона можно будет организовывать театральные представления со зрителями, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV министр культуры Наурис Пунтулис.

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Министр отметил, что пока что эти планы только в стадии разработке, их оценивает рабочая группа министерства. Минкульт опирается и на опыт других стран в организации культурных мероприятий во время пандемии.

Пунтулис допустил, что к концу сезона станут возможными театральные представления в присутствии зрителей. "Я очень хорошо понимаю, что для художника значит премьера, поэтому министерство оценивает возможность давать кругу критиков посмотреть премьеру и высказать оценку", — сказал он, добавив, что пока неясно, при каких условиях могут быть допущены эти послабления.

По словам Пунтулиса, ограничения могут шаг за шагом смягчаться — или, если заболеваемость вырастет, но ужесточаться — каждые три недели. С 7 апреля разрешены любительские репетиции на свежем воздухе, в которых участвует не более 10 человек. Правительство постановило разрешить и занятия в Рижской балетной школе, но при условии, что занятие длится не дольше 90 минут, а на одного человека в помещении приходится не менее 35 квадратных метров.

Следующим шагом, если кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней не будет превышать 320 случаев на 100 000 жителей, будет открытие музеев и выставочных залов, можно будет индивидуально посещать библиотеки и культурные места. Затем, если показатель заболеваемости снизится до 250, можно будет возобновить мероприятия на открытом воздухе, с использованием методов, показавших свою эффективность летом 2020 года — в лодках и автомашинах.

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