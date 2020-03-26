Пунтулис о поддержке работников культуры и СМИ: никто не будет забыт

о время вызванного Covid-19 кризиса не будет забыто о поддержке работников сферы культуры и средств массовой информации (СМИ), заявил министр культуры Наурис Пунтулис сегодня в эфире Латвийского радио.

Объясняя, почему правительство уже некоторое время откладывает принятие решения о подготовленных Министерством культуры предложениях, касающихся поддержки работников упомянутых отраслей, Пунтулис заявил, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен в правительстве, и никто не будет забыт. Кроме того, решение правительства о поддержке вступит в силу с начала кризиса — обратным числом.

Пунтулис пояснил, что самозанятые лица и получатели авторских отчислений заняты в различных отраслях, поэтому идет поиск комплексных решений. Министерство культуры предлагает предоставить им пособия в размере минимальной зарплаты, однако Министерство финансов призывает рассмотреть возможности предоставления им поддержки в размере до 700 евро или 75% от нынешних доходов, но только в том случае, если эти лица платили налоги и особые налоговые статусы не использовались ими для уклонения от уплаты налогов.

По оценкам Министерства культуры, в поддержке нуждаются около 1500 работников сферы культуры, однако сумму, необходимую для их поддержки, министр не назвал, предложив подождать до заседания правительства на следующей неделе.

Политик пообещал поддержку также региональной прессе. "Никто не будет забыт", — повторил он.