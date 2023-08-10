Пунтулис: предложение Кариньша о сохранении правящей коалиции слишком ультимативное
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша сохранить правящую коалицию путем ротации трех министров и, взяв на себя обязательство не объявлять о новых бюджетных инициативах, является слишком ультимативным, заявил в интервью Латвийскому радио член правления Национального объединения (НО), министр культуры Наурис Пунтулис.

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Он подчеркнул, что предлагать сотрудничество в ультимативной форме — не особо хороший тон. Пунтулис считает, что Кариньшу было бы правильнее высказать свое предложение немного спокойнее и дипломатичнее.

Политики НО также не понимают, что не удовлетворяет премьера в работе нынешнего министра экономики Илзе Индриксоне (НО), поскольку Пунтулис сам не слышал о ней ни одного плохого отзыва.

Как министр культуры Пунтулис особенно обеспокоен установкой Кариньша о том, что правительство должно договориться о пяти общих приоритетах, а партнеры взять на себя обязательство не продвигать свои бюджетные инициативы. Как пояснил политик, это значит, что он фактически не сможет выполнять свой долг министра — бороться за интересы отрасли, например, пытаясь добиться повышения зарплаты для работников культуры.

От завтрашней встречи с Кариьшем Нацблок надеется получить ответы на неясные на данный момент вопросы. Пунтулис воздержался от прогнозов исхода переговоров, а также отметил, что ему сложно сказать, выдвинул ли Кариньш свой ультиматум, чтобы действительно сохранить действующее правительство или сформировать новую коалицию.

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