Пунтулис: самоуправлениям проблематично найти автобусы для перевозки участников Праздника песни

Самоуправлениям проблематично найти автобусы для перевозки участников Праздника песни и танца, заявил министр культуры Наурис Пунтулис в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Эта проблема была выявлена во время заседаний комитета по организации праздника и многих удивила. Однако уже не те времена, когда в каждом муниципалитете у центра культуры стояла пара автобусов на всякий случай, заявил министр.

На вопрос о том, означает ли это, что у участников возникнут проблемы с тем, чтобы доехать до мест проведения праздничных мероприятий, Пунтулис ответил, что таких проблем не будет, однако самоуправлениям придется искать транспорт довольно далеко.

В свою очередь, с размещением участников праздника никаких проблем возникнуть не должно, по крайней мере, таких сигналов в распоряжении министра пока нет.

Как сообщалось ранее, этим летом с 30 июня по 9 июля запланированы более 60 мероприятий в 29 местах в рамках Праздника песни и танца. В мероприятиях примут участие более 40 000 человек, а за ними будут наблюдать не менее полумиллиона зрителей.

В Управлении коммуникацией Рижской думы агентству LETA сообщили, что участников праздника планируется разместить в 56 школах и еще 14 других учреждениях, которые не находятся в ведении самоуправления. Своевременно было начато обследование зданий, проверка пожарной безопасности и планирование необходимых ремонтных работ.

Также идет работа над движением автобусов и размещением участников, организацией движения, а также изменениями в общественном транспорте и обеспечением дополнительных мощностей в праздничное время.