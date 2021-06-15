Путешествия, маски, магазины. Коротко: как Латвия смягчает "ковидные" ограничения

Кабинет министров Латвии 15 июня принял ряд поправок к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19". Правила приняты в связи со снижением уровня заболеваемости Covid-19 и предполагают смягчение или отмену некоторых ограничительных мер. Delfi коротко обобщает информацию о поправках.

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Новые правила вступают в силу 16 июня.

Путешествия без тестов и самоизоляции

Во-первых, всем — и привитым, и непривитым — разрешены "несущественные путешествия".

Во-вторых, люди, получившие сертификат Covid-19 (то есть сделавшие прививку или официально переболевшие Covid-19) теперь могут не соблюдать самоизоляцию и не делать тесты на коронавирус при выезде и возвращении домой. Это распространяется на поездки во все страны, кроме тех, где риск для здоровья признан высоким, и из-за этого задействован механизм "аварийного тормоза".

Тем, у кого нет сертификата Covid-19 (нет прививки и нет официального диагноза) при несущественных поездках в пределах ЕС и Европейской экономической зоны сдать анализ перед отъездом и соблюдать самоизоляцию по возвращении из стран, где двухнедельный показатель заболеваемости превышает 75 случаев на 100 000 человек. Повторный тест по прибытии в Латвию не нужен.

Несущественные поездки в третьи страны без сертификата запрещены. Если же человек собирается посетить страну вне ЕС, то он должен будет сдавать анализ на Covid-19 до и после поездки, а также соблюдать самоизоляцию.

На детей до 12 лет распространяются те же правила, что и на сопровождающего их взрослого, за исключением того, что по возвращении из стран повышенного риска, ребенок должен 10 дней избегать тесных контактов с лицами вне своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия, детский сад, школу или лагерь. Кроме того, ребенку нельзя на это время пользоваться общественным транспортом.

Маски на улице не нужны

Маски на улице — в тех местах, где много народа (в местах уличной торговли, на террасах кафе и ресторанов и т.д.) маски больше не обязательны. Теперь их нужно использовать только внутри помещений.

Справка о прививке, сделанной за границей

В системе э-здоровья можно будет делать отметку о прививке от Covid-19, полученной за пределами Латвии. Сначала можно будет отмечать вакцины, утвержденные Европейским агентством лекарств, позже к ним будут добавлены вакцины, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения.

В магазины всей семьей

Магазины теперь могут впускать несколько посетителей одновременно, и им больше не нужно будет разделять вход и выход. Больше не нужно контролировать, находятся ли в магазине люди из одного домохозяйства отмечает министерство экономики. Как и прежде, торговцы будут контролировать максимальное количество посетителей с помощью тележек или корзин, возможно использование электронных систем учета или контроля. Дети младше 12 лет и далее не будут считаться отдельным посетителем.

Больше мест в общественном транспорте

Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65% (до сих пор было 50%, это требование действовало с 7 декабря 2020 года). Пассажирские перевозки автобусами в соответствии со спросом, особенно в часы пик, может оказаться невозможным из-за технических возможностей перевозчиков, отмечает Министерство сообщения. Поэтому максимальная заполняемость автобусов увеличена.